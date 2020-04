Zatajono rozmiary epidemii? Trump: Nie jestem księgowym z Chin AFP

- Liczby wydają się być nieco niskie, w stosunku do tego, co widzieliśmy i o czym donoszono - powiedział prezydent USA Donald Trump, odnosząc się do podawanych przez władze Chin oficjalnych danych o liczbie przypadków koronawirusa i zgonów wywołanych chorobą COVID-19 w Państwie Środka.