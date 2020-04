Tomczyk: Stan nadzwyczajny, którego władza nie chce ogłosić

W rozmowie z Michałem Kolanką, Cezary Tomczyk, członek rady krajowej PO, zapytany o to, jakie będzie stanowisko Platformy, jeśli dojdzie do głosowania nad ustawą o głosowaniu korespondencyjnym, odpowiedział że PO będzie przeciw. – Taki projekt odrzucimy w pierwszym czytaniu i rzeczywiście jest tak, że nie ma go w harmonogramie Sejmu, bo wciąż trwają negocjacje w obozie PiS-u, mam nadzieję, że negocjacje dotyczą pryncypiów, a nie posad w zarządach spółek Skarbu Państwa – skomentował Tomczyk.

