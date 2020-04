Naczelna Lekarz Szkocji pouczona przez policję

Szef szkockiej policji Iain Livingstone podkreślił, że nakaz pozostawania w domach i przestrzegania zasad utrzymywania dystansu społecznego obowiązuje wszystkich, i nikt z powodów osobistych nie może pozwalać sobie na sprzeczne z zaleceniami zachowanie, w tym wychodzenie z domu bez koniecznego powodu.

Główna Lekarz Szkocji w wydanym oświadczeniu przeprosiła za swe zachowanie. "Choć są powody, dla których zrobiłam to, co zrobiłam, nie są one usprawiedliwieniem mego zachowania i nie były wystarczające do tego, bym opuszczała swój dom" - stwierdziła Calderwood. "Moi bliscy i ja przez cały czas przestrzegaliśmy zasad dystansu społecznego, jednak zdaję sobie sprawę, że nie postąpiłam zgodnie z zaleceniami, do których przekonuję innych, i szczerze za to przepraszam" - dodała.