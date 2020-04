Naczelna Lekarz Szkocji podała się do dymisji po złamaniu zasad

W weekend Catherine Calderwood została sfotografowana przez fotoreportera "The Scottish Sun" w swym drugim domu, leżącym w innej części kraju. Naczelna Lekarz Szkocji przyznała, że mimo obostrzeń wprowadzonych w ramach walki z koronawirusem dwukrotnie pojechała do swej drugiej posiadłości.

Główna Lekarz Szkocji w wydanym oświadczeniu przeprosiła za swe zachowanie. "Choć są powody, dla których zrobiłam to, co zrobiłam, nie są one usprawiedliwieniem mego zachowania i nie były wystarczające do tego, bym opuszczała swój dom" - stwierdziła Calderwood. "Moi bliscy i ja przez cały czas przestrzegaliśmy zasad dystansu społecznego, jednak zdaję sobie sprawę, że nie postąpiłam zgodnie z zaleceniami, do których przekonuję innych, i szczerze za to przepraszam" - dodała.

Zapadła decyzja, że Calderwood nie będzie już uczestniczyć w konferencjach prasowych zwoływanych w związku z epidemią. Wieczorem Naczelna Lekarz Szkocji podała się do dymisji.

"Głęboko żałuję moich czynów i popełnionych błędów" - oświadczyła. Poinformowała, że odbyła wieczorem kolejną rozmowę z pierwszą minister, podczas której interlokutorki zgodziły się, że sprawa zachowania Calderwood może odciągać uwagę od "niezmiernie ważnego zadania", jakim dla władz i służb medycznych jest "przeprowadzenie kraju przez pandemię koronawirusa". "Po tym, jak ciężko pracowała nad odpowiedzią rządu (na epidemię - red.) to ostatnia rzecz, jakiej pragnę" - dodała ustępująca.

Nicola Sturgeon oświadczyła, że błąd Calderwood może podważać zaufanie do głoszonych przez władze zaleceń dotyczących zdrowia publicznego "w tym kluczowym momencie".