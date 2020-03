Zakaz wychodzenia we Francji. Mandaty dla bezdomnych?

W odpowiedzi szef policji z regionu Auvergne-Rhône-Alpes, który obejmuje Lyon, przekazał, że z wewnętrznego dochodzenia nie wynika, by jego funkcjonariusze wymierzali takie kary.

Zamknięcie we Francji wprowadzono we wtorek. Z domów można wychodzić tylko do sklepu, lekarza, na spacer z psem lub na samotne bieganie.

Do pracy można przychodzić tylko wtedy, gdy pracodawca nie może zapewnić pracy z domu. Bez odpowiednich dokumentów, można otrzymać na ulicy karę w wysokości 135 euro.

Władze Francji poinformowały, że wśród zarażonych koronawirusem jest co najmniej kilkudziesięciu bezdomnych. Osoby te nie wymagają obecnie hospitalizacji i zostaną przewiezione do specjalnych ośrodków.