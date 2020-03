Dworczyk: Dziś możemy wykonywać 3,5-4 tys. testów dziennie

Dworczyk, pytany o to, czy w Polsce nie przeprowadza się zbyt małej liczby testów (wykonywanie jak największej liczby testów zaleca WHO) odparł, że "to jest kwestia etapu rozwoju epidemii", a nie tego - jak dodał - że w Polsce "brakuje testów".

- Jeśli chodzi o nasze moce przerobowe, to są na poziomie między 3,5 a 4 tysięcy i wciąż się powiększają. Liczba laboratoriów, które wykonują testy się zwiększa - mówił Dworczyk.

Szef KPRM zapewnił, że "testów mamy wystarczająco dużo i wciąż je kupujemy". - Jeśli chcielibyśmy wykonywać więcej niż 4 tysiące testów, byłby problem z liczbą placówek, które mogą je przeprowadzać - zaznaczył.

Dworczyk mówił też, że "nie ma w tej chwili przesłanek aby wykonywać masowo testy".

- Są osoby, które mają przesłanki żeby wykonać testy i te testy są wtedy wykonywane - podkreślił Dworczyk.

- Dzisiaj nie ma przesłanek, by wprowadzać stan nadzwyczajny - mówił też Dworczyk pytany, czy widzi możliwość przeprowadzenia wyborów prezydenckich 10 maja. Jak dodał, dopóki nie wprowadzono stanu nadzwyczajnego nie ma możliwości przesunięcia wyborów prezydenckich.