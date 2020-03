Duda: Zwolnienie z ZUS na trzy miesiące wpisane do projektu

Jak dodał zmiana ta została wprowadzona (pierwotnie składki ZUS dla mikroprzedsiębiorców miały być tylko zawieszone na trzy miesiące).

- Wprowadzono do projektu ustawy również na trzy miesiące zwolnienia z KRUS-u, a rolnicy, także ci prowadzący rodzinne gospodarstwa rolne, będą traktowani tak jak przedsiębiorcy i będą mogli liczyć na taką samą pomoc. Dodatkowo będą rodzice którzy wychowują dzieci do 8 roku życia będą mogli korzystać z zasiłku przysługującego na dziecko także w rodzinach rolniczych - mówił.

- To są najistotniejsze kwestie, które zostaną wprowadzone do ustawy jeśli chodzi o rolników - dodał.

Prezydent Duda poinformował też o swojej rozmowie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, który zapewnił go, że "Polska ma zielone światło aby dokonywać w Chinach zakupów" środków ochronnych dla lekarzy i pielęgniarek. - I takie zakupy są wykonywane - już jutro przyleci do Polski samolot z Chin ze środkami ochronnymi dla lekarzy - dodał zapowiadając, że w kolejnych dniach przylecą do Polski kolejne samoloty z dostawami tych środków z Chin.

- Środki (ograniczające swobodę przemieszczania się - red.) przyjęte w Polsce przynoszą efekt, proszę bardzo abyście państwo tych ograniczeń przestrzegali - zaapelował prezydent.