Francja: 16-latka najmłodszą ofiarą koronawirusa

Manon w rozmowie z "Le Parisien" mówi, że śmierć jej siostry pokazuje, iż Covid-19 (choroba wywoływana przez koronawirusa SARS-CoV-2) zagraża każdemu.

- Julie tydzień temu zaczęła kasłać, w weekend jej stan się pogorszył. W poniedziałek poszła do lekarza i została zdiagnozowano u niej niewydolność oddechową - mówi Manon.

Julie trafiła do szpitala, po czym we wtorek została podłączona do respiratora w związku z pogarszającym się stanem zdrowia. Lekarzom nie udało się jednak jej ocalić.

- Musimy przestać myśleć, że to dotyczy tylko starszych. Nikt nie jest niepokonany wobec tego mutanta-wirusa - powiedziała siostra zmarłej.

We Francji w wyniku zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 zmarło jak dotąd 1696 osób.