Putin chroniony przed koronawirusem

- Robi się wszystko, co jest niezbędne, by uniemożliwić przedostanie się koronawirusa do otoczenia prezydenta - mówił Pieskow, cytowany przez rosyjskie media. - Chodzi o zwyczajne higieniczne środki prewencyjne, po które mogą sięgać wszyscy obywatele Federacji Rosyjskiej - dodał.