Znani też chorują na COVID-19. Część umiera

Najwięcej znanych ludzi zachorowało w Iranie, niektórzy już nie żyją – kilkoro posłów, ważni dyplomaci. Co dwunasty deputowany właśnie wybranego parlamentu został zakażony i są to dane sprzed ponad tygodnia, nowszych brak.

W Republice Islamskiej koronawirus wdarł się do najwyższych władz, wśród chorych jest pani wiceprezydent Masumeh Ebtekar, łagodna twarz reżimu ajatollahów, i zarazem jedyna ofiara Covid-19, którą obserwowałem (i nadal to robię) na Twitterze.

Jeszcze tego samego dnia się okazało, że Harirczi jest zarażony. Było to pod koniec lutego. Od tej pory w Iranie zmarło z powodu koronawirusa co najmniej 290 osób. W tym sporo przedstawicieli elit obecnych i byłych, superkonserwatystów i reformatorów. Na przykład 55-letnia konserwatywna posłanka Fatima Rahbar, która miała po przerwie rozpocząć czwartą kadencję, były poseł z obozu reformatorów 64-letni Mohamed Reza Rahszamani czy wpływowy dyplomata (był ambasadorem w zaprzyjaźnionej Syrii), uważany za jednego z ojców chrzestnych radykalnego libańskiego Hezbollahu, 67-letni Hosejn Szejcholeslam.

Trzecia na tej liście jest Francja, w której znani zakażeni są i wśród polityków, i w innych sferach życia. Najważniejszy to minister kultury Franck Riester, który – jak podali jego współpracownicy – jest w dobrej formie. Podobnie jak wielu innych vipów nie trafił do szpitala, lecz izoluje się w domu. Spokój zachowuje też gwiazda francuskiego biznesu Augustin de Romanet, szef grupy zarządzającej paryskimi lotniskami.

W USA zarażony jest Rick Cotton, szef Authority of New York and New Jersey, wielkiego przedsiębiorstwa, również związanego z lotniskami (i innymi portami). Poinformował o tym gubernator Nowego Jorku, dodając, że Cotton jest na domowej kwarantannie.