Chiny tygodniami cenzurowały wiadomości o koronawirusie

Do dziś na całym świecie z powodu koronawirusa zmarło ponad 3100 osób, a 90 tys. jest zarażonych.

Zdaniem naukowców z Kanady co najmniej jeden serwis społecznościowy był przez trzy tygodnie kontrolowany. Z raportu wynika, że "firmy z sektora mediów społecznościowych znalazły się pod presją rządu, aby cenzurować informacje na wczesnym etapie wybuchu epidemii".

W przeszłości zarzucano, że serwisy społecznościowe pod naciskami rządu cenzurowały informacje na temat polityki, krytyki władz i protestów.

Od końca grudnia do połowy lutego znaleziono ponad 500 słów kluczowych i fraz w serwisie WeChat, który ma ponad miliard aktywnych użytkowników.

Niektóre cenzurowane informacje zostały później oficjalne potwierdzone, jak np. fakt, że wirus jest zaraźliwy. Jeszcze 14 lutego cenzurowanymi frazami były: "zapalenie płuc", " zwalczanie i zapobieganie chorobom" czy "wirus".

- To, co sprawia, że ten przypadek jest wyjątkowy, to potencjalna szkoda dla zdrowia publicznego - uważa autor badania Lotus Ruan.