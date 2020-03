Indie: 215 osób miało kontakt z zarażonymi wirusem Włochami

Jak dotąd od osób tych pobrano 94 próbek - 60 testów już dało wynik negatywny. Przebadane mają być wszystkie osoby, które miały kontakt z zakażonymi wirusem Włochami.

Pokoje hotelowe, w których mieszkali Włosi, są dezynfekowane.

Minister zdrowia Indii Harsh Vardhan ogłosił 4 marca, że 16 z 22 Włochów, którzy przyjechali na wycieczkę do Indii, to nosiciele koroanwirusa SARS-CoV-2. Turyści wylądowali w Delhi 21 lutego. Do Radżastanu przyjechali autobusem.

Wirusa wykryto też u kierowcy autobusu, który przewoził turystów (jest obywatelem Indii).

W Indiach jak dotąd wykryto 28 przypadków koronawirusa.