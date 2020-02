Pierwszy przypadek koronawirusa w Katalonii

Jak podaje "El Pais" chora to kobieta mieszkająca w Barcelonie, która w ostatnich dniach podróżowała do północnych Włoch. Kobieta zgłosiła się w poniedziałek do szpitala z objawami grypy.

To pierwszy przypadek wystąpienia wirusa w kontynentalnej części Hiszpanii - pozostałe trzy przypadki wykryto u turystów z Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii, którzy spędzali urlop na Wyspach Kanaryjskich.

Na Teneryfie kwarantanną objęty jest czterogwiazdkowy hotel, po tym jak u lekarza z Włoch, który przebywał w nim na wakacjach, wykryto koronawirusa. Mężczyzna trafił do szpitala.

Żona mężczyzny została objęta kwarantanną w szpitalu.

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez apeluje do Hiszpanów o spokój i zaufanie do władz. Zapewnił, że hiszpański system ochrony zdrowia jest gotowy na poradzenie sobie z pojawieniem się wirusa.