WHO: Nic nie wskazuje, by koronawirus był w Korei Płn.

- Obecnie nie ma sygnałów, ani żadnych wskazań świadczących o tym, że mamy do czynienia z Covid-19 (choroba wywołana koronawirusem) tam (w Korei Północnej - red.) - powiedział dr Mike Ryan z WHO na konferencji prasowej w Genewie.

Rzecznik WHO Tarik Jasarevic poinformował, że Korea Północna w ciągu sześciu tygodni, do 9 lutego, przebadała pod kątem koronawirusa 141 osób wjeżdżających do kraju, u których wykryto gorączkę. Wszystkie badania wykazały wynik negatywny.

Przedstawiciele Korei Północnej i WHO mają spotkać się w Genewie, by omówić gotowość Pjongjangu do ewentualnego radzenia sobie z koronawirusem. WHO ma dostarczyć Korei Północnej odczynniki laboratoryjne do przeprowadzania testów na obecność koronawirusa, a także odzież ochronną - m.in. rękawice, maski i fartuchy dla pracowników ochrony zdrowia.

Wcześniej media z Korei Południowej informowały o zgonach w Korei Północnej, które mogły być spowodowane działaniem wirusa. Jednak we wtorek północnokoreański dziennik "Rodong Sinmun" poinformował - powołując się na źródła we władzach, że w Korei Północnej nie było jak dotąd potwierdzonego przypadku wystąpienia koronawirusa.

Były północnokoreański dyplomata, Thae Yong-ho, który uciekł do Korei Południowej w 2016 roku twierdzi, że możliwości WHO w kwestii określenia sytuacji zdrowotnej w Korei Północnej są "prawdopodobnie ograniczone", ponieważ przedstawiciele WHO nie mogą swobodnie poruszać się po kraju.

Korea Północna w ramach działań prewencyjnych mających nie dopuścić do rozprzestrzeniania się w kraju koronawirusa wstrzymała loty i połączenia kolejowe z sąsiednimi krajami, wprowadziła obowiązkowe, zawiesiła przyjmowanie turystów i niemal całkowicie zamknęła granice. - informuje Reuters.