Korea Północna zapowiada odpowiedź na wrogie zamiary Bidena

Głos zabrał również Kwon Jong Gun, dyrektor generalny Departamentu Spraw Amerykańskich Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Odniósł się do wypowiedzi Joe Bidena, który powiedział, że programy nuklearne w Korei Północnej i Iranie stanowią zagrożenia, które zostaną rozwiązane poprzez "dyplomację i surowe odstraszanie".

- Krytyka jest prowokacją, która pokazuje, że Stany Zjednoczone szykują się do ostatecznego starcia z Koreą Północną i zostanie odpowiednio odparta - powiedział rzecznik.

Kwon ocenił, że jest to nielogiczne i stanowi wkroczenie w prawo Korei Północnej do samoobrony. - Wypowiedź wyraźnie odzwierciedla jego zamiar dalszego narzucania wrogiej polityki wobec Korei Północnej, tak jak było to robione przez USA przez ponad pół wieku - dodał.

- Teraz, gdy polityka Bidena stała się jasna, Korea Północna będzie zmuszona do naciskania na odpowiednie środki, a z czasem USA znajdą się w bardzo poważnej sytuacji - podsumował.