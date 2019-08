Zdjęcia z satelity dowodzą, że Kim będzie miał nowy okręt AFP

Analiza zdjęć satelitarnych wskazuje, że Korea Północna buduje okręt podwodny zdolny do przenoszenia rakiet balistycznych i prawdopodobnie przygotowuje się do testu rakiety balistycznej odpalanej z pokładu okrętu podwodnego - twierdzą przedstawiciele waszyngtońskiego think tanku Center for Strategic and International Studies (CSIS).