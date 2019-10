Przepisy o reklamie wyrobów medycznych będą dotyczyć także influencerów

– Prawo medyczne po raz pierwszy expressis verbis będzie określać, że reklamą – w tym przypadku wyrobu medycznego – jest kierowane do publicznej wiadomości opinii przez użytkowników internetu, jeżeli otrzymują z tego tytułu korzyści. To znaczy, że zasady dotyczące reklamy będą dotyczyły także influencerów, którzy, za wynagrodzeniem, zachwalają wyroby medyczne na swoich profilach w mediach społecznościowych – tłumaczy mec. Ewa Rutkowska, adwokat, partner w kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński.

Zasady reklamy wyrobów mają być podobne do obowiązujących dla leków. Wśród obligatoryjnych elementów reklamy publicznej znajdziemy m.in. obowiązkowe ostrzeżenia podobne do emitowanych w reklamach leków, mające trwać nie krócej niż osiem sekund. W przeciwieństwie do prawa farmaceutycznego projekt nie rozróżnia reklamy publicznej od kierowanej do profesjonalistów.