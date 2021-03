Aukcja napojów alkoholowych

Sprzedaż alkoholu tylko w miejscu wskazanym w zezwoleniu

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przewiduje, że warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest m.in. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu. Dlatego chcąc przeprowadzić aukcję internetową, na której ma się odbywać sprzedaż napojów alkoholowych poza zwykłym miejscem działalności przedsiębiorstwa, trzeba uzyskać stosowne nowe zezwolenia. Problemem kolejnym przy organizacji tego typu wydarzenia jest wydanie klientowi produktu nabytego na aukcji internetowej. Co do zasady nie można go bowiem zwyczajnie wysłać za pośrednictwem firmy kurierskiej do miejsca jego zamieszkania, jak zwykle odbywa się to przy internetowej sprzedaży innych produktów. Wydanie trunku powinno nastąpić tylko w punkcie wskazanym w zezwoleniu. Oznacza to, że jeśli w zezwoleniu jako miejsce sprzedaży wskazano dom aukcyjny, zwycięzca aukcji będzie co do zasady musiał udać się w to miejsce osobiście w celu dokonania odbioru wylicytowanej na aukcji butelki wykwintnego wina czy długo leżakowanej whisky.