Pozwy zbiorowe - nowe szanse dla konsumentów w UE

Na wstępie należy podkreślić, że dyrektywa jest instrumentem prawa unijnego, który nie obowiązuje w państwach członkowskich bezpośrednio, ale wiąże w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty. Oznacza to, że państwom członkowskim pozostawiono swobodę wyboru formy i środków implementujących. W Polsce dyrektywy są najczęściej wdrażane za pośrednictwem ustawy bądź rozporządzenia. Zatem możemy oczekiwać, że w związku z nową dyrektywą w niedługim czasie nastąpi nowelizacja procedury cywilnej lub administracyjnej. Niewykluczone też, że zostanie wydana nowa ustawa dotycząca przedstawicielskich pozwów zbiorowych w sprawach konsumenckich.

Pozwy zbiorowe stanowią odpowiedź na problemy, z którymi borykają się konsumenci chcący dochodzić swoich praw indywidualnie. Istnieje bowiem psychologiczna niechęć po stronie konsumentów do podjęcia samotnej walki z przedsiębiorcą, który jest gigantem na rynku. Wynika ona z niepewności swoich praw oraz z niekorzystnego stosunku oczekiwanych kosztów, do korzyści wynikających z powództwa indywidualnego. Występuje tu też znany z ekonomicznej analizy prawa problem tzw. pasażera na gapę (free rider problem), czyli sytuacja, w której koszty danego działania są ponoszone indywidualnie, zaś korzyści ze swej natury są „niewyłączalne" i promieniują na szerszy krąg podmiotów. W takiej sytuacji pojawia się ekonomicznie racjonalna pokusa, aby zaniechać indywidualnego działania i poczekać, aż problem rozwiążą inni, ponosząc przy tym koszty i ryzyko takiego działania.

Co istotne, nowa dyrektywa nie zastępuje istniejących, krajowych mechanizmów dochodzenia roszczeń zbiorowych. Oznacza to, że obowiązująca w Polsce Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym nie zostanie uchylona wskutek implementacji dyrektywy.

Zgodnie z definicją wyrażoną w omawianej dyrektywie, podmiot upoważniony do wytaczania powództw przedstawicielskich oznacza dowolną organizację lub dowolny podmiot publiczny reprezentujący interesy konsumentów, który został wyznaczony przez państwo członkowskie jako upoważniony do wytoczenia powództwa przedstawicielskiego.

Z perspektywy państw członkowskich

Dyrektywa w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów pozostawia krajom członkowskim spory wachlarz swobody co do wyboru środków, które posłużą jej implementacji. Przykładowo, do państw członkowskich należy decyzja w sprawie wymaganego stopnia podobieństwa roszczeń indywidualnych lub minimalnej liczby konsumentów, których dotyczy dane powództwo przedstawicielskie w zakresie środków naprawczych, aby dana sprawa mogła zostać dopuszczona do rozpoznania jako powództwo przedstawicielskie.