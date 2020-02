Czy Omar Baszir odpowie za Darfur?

Musiał omijać Zachód, ale podróżował bez problemów do Rosji (ściskał się z Władimirem Putinem, w Soczi czy Moskwie, z częstotliwością jednego roku), do Chin, a nawet prozachodnich krajów Afryki i Bliskiego Wschodu. Trybunał próbował skłonić do aresztowania sudańskiego dyktatora Jordanię, która w 2017 r. organizowała szczyt Ligi Arabskiej, ale dostał wykrętną odpowiedź. Omar Baszir nie został też zatrzymany w RPA, gdzie w 2015 r. pojawił się na szczycie Unii Afrykańskiej, mimo stanowiska MTK i przede wszystkim miejscowego sądu. „To zdrada ideałów Nelsona Mandeli” – skarżyli się południowoafrykańscy obrońcy praw człowieka.

Sytuacja zmieniła się w zeszłym roku. Po wielotygodniowych protestach w kwietniu 2019 r. rządzący od trzech dekad Omar Baszir został obalony i trafił do więzienia. Początkowo wydawało się, że junta co prawda zdecydowała się go pozbyć, ale nie pozwoli na rozliczenia za granicą. Potem powstał jednak tymczasowy rząd cywilno-wojskowy i zaczął dawać do zrozumienia, że możliwe jest wydanie wszystkich poszukiwanych przez haski trybunał Sudańczyków (a jest ich pięciu, w tym co najmniej jeden poza zasięgiem tamtejszych władz).