Poseł Konfederacji: Chcemy 31200 zł kwoty wolnej od podatku

"To kwintesencja naszego patologicznego systemu, że dla obywateli głodowa kwota wolna od podatku na poziomie 3091 złotych jest utrzymywana od ponad 10 lat bez zmian. Tymczasem dla posłów kwota wolna wynosi... 30451 złotych, czyli 10 razy więcej niż dla zwykłych obywateli!" - pisze (w przypadku posłów zwolnione z podatku są diety poselskie - red.).

"To prawdziwy obraz złodziejstwa wszystkich polskich rządów. Niesprawiedliwość to już mało powiedziane. To haniebne traktowanie ludzi i czysty wyzysk" - oburza się poseł Konfederacji.

Berkowicz dodaje, że w Polsce "złodziejskie rządy drenują kieszenie obywateli kolejnymi podatkami, a kwotę wolną pozostawiają na skandalicznie niskim poziomie".

W związku z tym - jak pisze poseł - Konfederacja proponuje projekt ustawy, który podniesie kwotę wolną od podatku do poziomu 12-krotności płacy minimalnej.

"Dzięki tej reformie kwota wolna od podatku wynosiłaby już od 1 stycznia aż 31 200 złotych dla wszystkich" - wylicza i przypomina, że postulat ten był elementem programu wyborczego jego ugrupowania.

Jak dodaje jego partia "ostatecznie chce całkowitej likwidacji podatku PIT".

Konfederacja dysponuje w Sejmie 11 głosami. Inicjatywę ustawodawczą - według konstytucji - ma grupa co najmniej 15 posłów.