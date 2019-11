Poseł Konfederacji: Podwójne głosowanie? To nie starożytny system, to starożytni posłowie PiS tv.rp.pl

„Czy chcecie, by ci ludzie zarządzali 38-milionowym państwem z budżetem na poziomie 400 miliardów złotych, skoro nie potrafią nawet zarządzać 235 robotami do głosowania? Ja bym im nie oddał nawet samorządu szkolnego” - stwierdził poseł Jakub Kulesza z Konfederacji, komentując sprawę powtórzonego głosowania przy wyborze posłów do składu Krajowej Rady Sądownictwa.