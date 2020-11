Zuzanna Dąbrowska: Samo nic opozycji nie urośnie

Platforma Obywatelska chce przełamać impas polityczny. Zaplanowała na połowę grudnia podsumowanie wysiłków rządu w walce z pandemią. Chce więc – ale nie za bardzo. I nie za szybko. Bo gdyby przełamała sytuację za bardzo, to musiałaby prowadzić kolejną kampanię wyborczą, a potem – nie daj Boże – rządzić, niestety w koalicji z kimś, najpewniej z Szymonem Hołownią. W dodatku na razie pewności nie ma, bo co prawda PiS-owi spada, ale jeszcze nie tak, by być pewnym swego.

