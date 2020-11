Szułdrzyński: Na razie jest tylko jedna metoda walki z epidemią koronawirusa

Choć od informacji, że wynaleziono szczepionkę na koronawirusa, minęło zaledwie kilka dni, to sprawa zdążyła już obrosnąć wieloma mitami.

Wśród jednych zapanował optymizm, że pandemia już została pokonana, inni podeszli do sprawy z nieufnością, starając się pomniejszać znaczenie ogłoszonego właśnie odkrycia. Warto jednak do sprawy podejść ze zdrowym rozsądkiem. Poniżej dalsza część artykułu

Bez wątpienia informacja o odkryciu substancji, która zmusza nasz układ odpornościowy do produkcji przeciwciał, które później pomagają zwalczać koronawirusa, przynosząc 90-proc. skuteczność, zapowiada – jak twierdzą lekarze – spore osiągnięcie. O środowych burdach na ulicach Warszawy, choć robią jak najgorsze wrażenie, za kilka dni zapomnimy. Pandemia trwa od wielu miesięcy, potrwa pewnie drugie tyle, głęboko zmieniając nasz świat. W środku depresji i znużenia, które dotyka wszystkich w kolejnych miesiącach obostrzeń, informacja o odkryciu może być źródłem nadziei. Nadziei na to, że koronawirus nie zostanie z nami na zawsze, że kiedyś będziemy mogli wrócić do normalnego życia, zdjąć maseczki, pójść do kina, teatru, uczestniczyć w przyjęciach i wydarzeniach towarzyskich.

Ale szczepionka nie pojawi się w naszym kraju ani dziś, ani jutro. Na razie, mając nadzieję, trzeba się maksymalnie zmobilizować do walki z falą pandemii, która przetacza się przez Europę. Informacja o szczepionce nie może być pretekstem do lekceważenia zasad bezpieczeństwa. Dopóki nie zaszczepi się znacznego odsetka populacji, jedynym sposobem przeciwdziałania pandemii jest zachowywanie społecznego dystansu (łącznie z ograniczaniem liczby kontaktów międzyludzkich i ograniczeniem społecznej mobilności), przestrzeganie zasad higieny (częste mycie rąk i dezynfekcja powierzchni, wietrzenie pomieszczeń) oraz noszenie maseczek. I powinniśmy się tego bezwzględnie trzymać dopóty, dopóki do naszego kraju nie dotrą miliony szczepionek. Do tego czasu wszystko jest w naszych rękach – ani rząd, ani wojsko, ani najlepsi nawet lekarze nie będą w stanie opanować sytuacji, jeśli każdy z nas nie zacznie przeciwdziałać epidemii.