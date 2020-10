Michał Szułdrzyński: Chaos w obozie władzy

Często politycy tej samej formacji mówią różne rzeczy po to, by docierać do różnych grup wyborców. Nie inaczej jest z PiS-em. Gdy chce trafić do bardziej radykalnych wyborców, wysyła Antoniego Macierewicza, gdy do przedsiębiorców – Mateusza Morawieckiego. A gdy chce dorzucić do politycznego pieca, wywiadu udziela sam Jarosław Kaczyński.

