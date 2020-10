Zuzanna Dąbrowska: Klauzula wściekłych Samarytan

Klauzula „odstępowania od odpowiedzialności karnej za określone czyny" też wynika z najlepszych pobudek. Musimy namówić medyków, by przekraczali granice własnej specjalności i rzucali się główką w dół – by ratować życie i zdrowie. Jak wykorzystają tę prawną sposobność? Czy można wyobrazić sobie, by w szpitalu z chorymi na Covid jakiś lekarz zachował się tak nieodpowiedzialnie jak poseł, który po alkoholu siada za kierownicą? Czy po to odpowie na wezwanie wojewody, by robić pacjentowi krzywdę? W tym zawodzie nie pracują same anioły. Ale ci, którzy go wykonują wyłącznie dla zawartości garażu, znajdą sposób, by pozostać w ciepłych prywatnych gabinetach. Reszta będzie nas próbowała leczyć.