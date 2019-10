Szułdrzyński: PiS wraca do rewolucji

Interpretacje tego zaostrzenia retoryki mogą być dwie. Pierwsza taka, że PiS się obawia, iż twardy elektorat nie czuje się dość zmobilizowany. Paliwo smoleńskie przestało działać – zresztą ostatnio sporo publikacji pokazało blamaż w sprawie wraku i śledztwa – więc by twardy elektorat poszedł głosować, trzeba wrócić do radykalnej retoryki. Druga interpretacja mówi, że czujność prezesa PiS obniżyły dobre sondaże i wrócił do swego naturalnego języka.