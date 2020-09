Łomanowski: Kołchoźnik w czasach internetu

Ludzie, którzy w każdej chwili mogli przenieść się spod Mińska nad zatokę San Francisco, z innej perspektywy oglądali własną ojczyznę i jej wąsatego zarządcę. Dla nich świętością nie był traktor orzący pole. Na świecie szukali wyzwań i nie bali się ich. On z kolei, święcie wierząc, że demonstracje sprowokowały czyhające na niego zagraniczne mocarstwa i ich tajni agenci, nie mogąc ich złapać (no bo jak złapać kogoś, kto nie istnieje), wywarł zemstę na tym, na czym mógł i czego nigdy nie mógł zrozumieć.

Dla Łukaszenki było to jak czerwona płachta na byka. Teraz zaczęły się aresztowania wśród samych programistów. Odpowiedzią było powszechne pakowanie walizek i masowa wyprowadzka firm z Białorusi: do Kijowa, Wilna, na Cypr, do Kalifornii. Przy tej okazji wykształceni Białorusini i nam pokazali czerwoną kartkę: żadna z nich nie przeniosła się do Polski.