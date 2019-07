Haszczyński: Wielki eksperyment na Ukrainie

Czegoś takiego jeszcze w świecie demokratycznych wyborów nie było. Nie wiadomo, czy jest to wydarzenie specyficznie ukraińskie, czy też Wołodymyr Zełenski zapoczątkuje nowy nurt polegający na totalnym odrzuceniu elit politycznych po to, by podjąć próbę zbudowania kraju na innych podstawach. Ukraińcy nacisnęli na przycisk reset, mając nadzieję, że pojawi się nowy obraz: bez oligarchów.

Zełenski bierze teraz pełną odpowiedzialność za spełnienie nadziei ukraińskich wyborców. Nadzieje są olbrzymie, ocena jego działalności będzie proporcjonalna do oczekiwań. Zerwanie z niesprawiedliwościami systemu oligarchicznego, przede wszystkim znaczne podniesienie standardu życia i płac dla przeciętnego obywatela (co nowy przywódca obiecuje) – to niesamowicie trudne zadanie. Znaczna część Ukraińców w to uwierzyła. Nie ma powodu, by ich za to krytykować. Zełenskiemu trzeba dać czas na to, by pokazał, czy mając w ręku wszystkie narzędzia, umie przeprowadzić wielkie reformy – służące, zgodnie z nazwą partii i tytułem serialu, który go wylansował, narodowi.