Michał Szułdrzyński: Amerykanie nie dadzą się przekupić

Możliwości są dwie. Prozaiczna albo mniej prozaiczna. Prozaiczna jest taka, że PiS stwierdził, iż nie ma na razie wymaganej większości do przegłosowania przepisów Suskiego. A Terlecki w poniedziałek ogłosił datę głosowania na ten tydzień, by przyprzeć wszystkich do muru i sprawdzić, kto jak się zachowa. Losy ustawy wiszą na włosku. Przeciw jest dziewięciu posłów z Porozumienia Jarosława Gowina, poparcie deklaruje trzech posłów Kukiz'15 i kilku z Konfederacji. Przegrane głosowanie, czyli zwycięstwo zdrowego rozsądku, byłoby zarazem przegraną Jarosława Kaczyńskiego. Przełożenie głosowania o trzy tygodnie daje więc PiS więcej czasu, by naciskać posłów, straszyć jednych, a innym oferować złote góry.