Zuzanna Dąbrowska: Tusk myli tropy w okolicach Wiejskiej

Jeżeli w sobotę 3 lipca były premier i lider Platformy Obywatelskiej zamelduje się na politycznym pokładzie jako zbawca opozycji, powinien być to sygnał, że nowy układ władzy został już wynegocjowany i przygotowany. Wiadomo, kto ma być premierem, wicepremierem, marszałkiem Sejmu i Senatu... Wtedy, i tylko wtedy, Donald Tusk będzie mógł spokojnie rozpocząć przygotowania do wyborów jako lider PO. Partia zresztą jest tu najmniej ważna. Chodzi o wehikuł budujący nową rzeczywistość polityczną. Jeśli więc Donald Tusk decyduje się na całkowity powrót i przemarsz pod skrzyżowanymi szablami Rady Krajowej, to nie po to, by budować od podstaw i rozdawać wyborcom ulotki (jak chciałby poseł Franciszek Sterczewski), tylko po to, by skonsumować zmianę władzy. I tak długo, jak perspektywa poukładania opozycyjnego obozu nie będzie jasna, Tusk będzie mylił tropy i zwlekał.

