Szułdrzyński: Dżender kontra pandemia

Ale to zagranie ma kilka słabych punktów. Jeszcze niedawno Duda deklarował, że poważnie rozważyłby podpisanie ustawy o związkach partnerskich. Można więc pytać, który prezydent jest prawdziwy. Poza tym Polacy dość szybko się liberalizują. Tym, co jest dla znacznej większości non possumus, to adopcja dzieci przez pary jednopłciowe. Akceptacja dla związków partnerskich nieustannie rośnie, więc przekroczenie pewnej granicy nietolerancji w przypadku pojęcia LGBT może się zwrócić przeciw PiS.

And last but not least, nie da się spraw obyczajowych odłączyć od Kościoła. To on był zawsze obrońcą tradycyjnych wartości w Polsce. Dziś jest jednak chyba słaby jak nigdy, a na pewno najsłabszy od czterech dekad. Dramatycznie spada zaufanie do Kościoła, który nie potrafi sobie poradzić z kolejnymi oskarżeniami o tuszowanie przez biskupów przypadków pedofilii wśród duchownych. I z tego powodu straszenie „dżenderem" i LGBT może nie przynieść pożądanego przez sztabowców z PiS efektu.