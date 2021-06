Szułdrzyński: Nowy polski ład na opozycji

Liderowi Polski 2050 przedterminowe wybory wydają się jak najbardziej na rękę. Jeśli dowiózłby do nich obecne poparcie, miałby spory, 130–150-osobowy klub parlamentarny i ugruntowałby swoją pozycję jako lidera opozycji. Ale jeśli chciałby sięgnąć po władzę i zostać premierem, powinien poczekać i pomyśleć nie tylko o dobrym wyniku Polski 2050, ale całej opozycji, bo tylko przewaga wszystkich posłów opozycji (nie licząc Konfederacji) może doprowadzić do zmiany rządu.

Doskonale wie o tym Jarosław Kaczyński. Jak zauważył Wojciech Szacki z Polityki Insight, prezes PiS zorientował się, że ta kadencja jest już stracona – nie ma na tyle silnej i stabilnej większości, by przeprowadzić głębokie i kontrowersyjne zmiany, na przykład w sądownictwie czy mediach. Nawet gdyby udało mu się osamotnić Jarosława Gowina (czyż można oczekiwać, że wszyscy z tuzina dotąd wiernych mu posłów będą potrafili się oprzeć z jednej strony groźbom, a z drugiej strony pokusom ministerialnych stanowisk?) i choćby dosztukował poparcie z pomocą Pawła Kukiza, nie odbuduje sterownego układu. Woli więc zrobić porządki na zapleczu i szukać okazji do przyspieszonych wyborów. Wcale nie jest mu na rękę czekać do końca kadencji w 2023 r., bo do tego czasu może powstać zupełnie nowy porządek po stronie opozycji.