Bogusław Chrabota: Co ugra Rafał Trzaskowski

To niewątpliwie fenomen, że Rafał Trzaskowski raptem dwa tygodnie po wejściu w kampanię osiąga w sondażach tak wysoki wynik. Dla mnie to dowód nie tylko jego potencjału, ale również tego, że trafił w gusta elektoratu opozycji. Prostacy powiedzą: nic w tym dziwnego, podzielona na pół Polska zagłosuje nawet na osła, by zrobić na złość Kaczyńskiemu. Tak i nie. Tak, bo w istocie podział jest tak głęboki, że nawet realne wystawienie osłów po obu stronach nie spowodowałoby migracji wyborców do świątyń rozumu, tylko skończyłoby się pewnie wynikiem 50/50.

Nie po to starał się – w przebłysku politycznego geniuszu – w stołecznych ściekach utopić go Jacek Kurski (tak kłamliwej kampanii jak w sprawie odpowiedzialności za awarię warszawskiej oczyszczalni ścieków nie było w telewizji od czasów stanu wojennego), by dziś Trzaskowski mógł cieszyć się szacunkiem i sympatią milionów. Nie udało się go ugotować. Jeszcze nie udało, ktoś powie, bo bez wątpienia sprzedajni dziennikarze TVP zrobią jeszcze wiele, by go opluć. Ale – tu naciskam kciukiem wielki czerwony przycisk z napisem „uwaga" – medialna agresja wobec tego kandydata może się przełożyć na dość typowy w Polsce odruch współczucia i obrony. Zatem uważajcie państwo z okolic Woronicza z tymi wiadrami pomyj, bo jeśli Trzaskowski wygra, to wy będziecie winni, a władza wam tego nie daruje.