Michał Szułdrzyński: Platforma nie do odratowania?

Gdy opozycja pogrążyła się w konfliktach, wzajemnych oskarżeniach, Trzaskowski jakby obok tego ruszył z własnym projektem, jakby chcąc powiedzieć, że zamiast angażować się w wojnę w PO, robi swoje.

List parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej do władz PO w sprawie konieczności zmian w partii i w jej przywództwie pokazuje, w jak trudnej sytuacji znalazło się największe dziś ugrupowanie opozycyjne. Pismo to boleśnie demaskuje narrację, która od kilku dni pojawiała się w różnych komentarzach, że gdyby nie zdrada lewicy, upadłby rząd Mateusza Morawieckiego, a dziś rządy sprawowałby gabinet techniczny poparty przez całą opozycję pod wodzą PO. Można odnieść wrażenie, że obóz liberalny przerzuca na lewicę odpowiedzialność za chaos w Platformie. Znacznie łatwiej krytykować konkurencję i oburzać się, że to przez nią wciąż rządzi PiS, niż przyznać, że w największej partii opozycyjnej panuje dziś chaos, czego dowodem jest głos parlamentarzystów KO. Poniżej dalsza część artykułu

Paradoksalnie, wiele o sytuacji w Platformie mówi też ruch Rafała Trzaskowskiego. Ogłoszona w ubiegłym tygodniu inicjatywa Campus Polska Przyszłości to próba budowy społecznego, niepolitycznego zaplecza dla opozycji. Prezydent stolicy, jeżdżąc po Polsce i spotykając ludzi, którzy chcieliby się zaangażować w działalność publiczną, zorientował się, że nawet aktywni obywatele wcale nie garną się do tego, by zapisywać się do PO. Po części wynika to z tego, że partie są ogólnie źle postrzegane, ale po części – z kryzysu samej Platformy, która nie ma dziś siły przyciągania, jak jeszcze kilka lat temu.

I właśnie ta słabość PO jest siłą Trzaskowskiego. W kampanii wyborczej udało mu się bowiem odpolitycznić czy „odplatformić" swój wizerunek. Najlepiej świadczyć mogą o tym choćby wysiłki TVP, która wciąż próbuje nieustannie skleić Trzaskowskiego z PO i Donaldem Tuskiem. Tyle tylko, że jeśli na szkołę letnią organizowaną przez prezydenta Warszawy zgłoszą się studenci, nie będą tego robić z powodu Tuska czy Platformy, ale raczej pomimo nich. Na 20-latków straszenie Tuskiem zupełnie nie działa, gdyż przestał być on premierem i aktywnym graczem polskiej polityki siedem lat temu, a więc w czasie, gdy najmłodsi dzisiejsi studenci byli jeszcze w podstawówce.