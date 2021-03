Michał Szułdrzyński: Transfery i pogróżki

Gowin, przyciągając polityka z przeciwnej strony politycznego spektrum, wysyła sygnały i do Kaczyńskiego, i do wyborców. Prezesowi pokazuje, że mimo puczu, na który zgodę – według członków Porozumienia – miał wydać szef PiS, jest w stanie nie tylko trwać, ale i rosnąć. Zdolność do przyciągania innych to ważny atut, świadczący o politycznej witalności. Choć Gowin ryzykuje, że posłanka dotychczas znana z lewicowych sympatii i poglądów może podważyć jego ideowość jako przedstawiciela umiarkowanego konserwatyzmu, to pozwala mu to po tygodniach szamotania w wewnętrznych gierkach przejść w końcu do ofensywy i ustawia Porozumienie jako obrotową partię centrum, która może stać się koalicjantem we wszystkich możliwych układankach politycznych.