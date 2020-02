Salik: Pogarda Lichockiej zapowiada brudną kampanię

W każdej polskiej rodzinie zdarzył się zapewne jakiś przypadek traumy związanej z zachorowaniem na raka. Oczywiste jest, że człowiek o elementarnym poczuciu etyki będzie zniesmaczony skandalicznym gestem, poniżającym ludzi przeżywających taką traumę. Stwarzając fałszywe wrażenie onkologicznej alternatywy, opozycja jest współwinna fali nienawiści, bezpośrednio odwołującej się do silnych emocji. To nie tylko populistyczny początek kampanii wyborczej, ale również dzielenie ludzi na tych dobrych i złych. Tych współczujących i tych pozbawionych ludzkich odruchów. To nie tylko fałszywy obraz świata, ale na dodatek odwołujący się do najniższych emocji.