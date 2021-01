Zuzanna Dąbrowska: Najpierw mówmy z dziećmi o miłości

Skłon ideologiczny jest oczywisty i rażący. Ale nie chodzi przecież tylko o to, że jakaś organizacja pro-life organizuje konkurs na prace literackie i plastyczne poświęcone problemowi aborcji, nawet nie o to, że jest on promowany przez władze oświatowe i przewidziano w nim nagrody pieniężne. Grozę budzi fakt, że przesłanie tej imprezy, z którą dziesięciolatek spotyka się w szkole, do której powinien mieć zaufanie, i w której powinien się czuć bezpiecznie, może być pierwszym w jego/jej życiu komunikatem dotyczącym poczęcia, ciąży i rodzenia. Polski system edukacyjny nie przewiduje bowiem nauczania o życiu seksualnym człowieka w żadnej formule w tym wieku, a później też prawie się to nie zmienia.