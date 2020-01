Szułdrzyński: Putin pomógł PiS

PiS nie miał ostatnio dobrego czasu. Spór wokół ustawy represyjnej, która nie tylko wywołała gorące emocje w Polsce, ale też zapewne napyta rządowi biedy w relacjach z Brukselą. Niezamknięta sprawa prezesa NIK Mariana Banasia. Wcześniej targi koalicyjne z partiami Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina oraz wewnętrzny spór o ustawę o 30-krotnym limicie składek ZUS. Wszystko to sprawiło, że październikowe zwycięstwo PiS szybko przybladło.

Wraz z tym, jak piętrzyły się problemy, w obozie władzy widać było niepokój o przyszłość. W końcu PiS nie tylko nie dostało premii za wyborcze zwycięstwo, ale wręcz zaczęło tracić poparcie. W związku z tym, choć Andrzej Duda jest dziś liderem sondaży, to wynik majowych wyborów prezydenckich nie jest przesądzony. W PiS zaczęła się nawet pojawiać koncepcja głębokiego resetu, przewrócenia politycznego stolika, jakiegoś spektakularnego posunięcia, które miałoby odwrócić los.

Jeszcze ważniejsza była reakcja sojuszników – zaczęło się od komentarza ambasador Georgette Mosbacher, która na Twitterze skrytykowała kłamstwa prezydenta Rosji. Miało to dwa efekty. Amerykańską ambasador i całą amerykańską dyplomację ostro zaatakowały zarówno rosyjskie media, jak i ichniejsze MSZ. Ale dla Polski ważniejsze było coś innego – po stronie historycznej prawdy, ale też po stronie Polski zgodnie stanęli ambasadorzy Izraela, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i wiele europejskich autorytetów.

W efekcie PiS dostało prezent od losu. Po pierwsze rządzący będą się teraz chwalić, że wbrew krytykom rola Polski wzrosła, skoro przedstawiciele rządów tylu krajów stanęli w sporze o historię po stronie Polski. W narracji PiS będzie to podważać tezę opozycji o izolacji naszego kraju. Po drugie zaś PiS może mówić, że miało rację, gdy przykładało tak dużą wagę do historii i walczyło ze stereotypami przypisującymi Polsce sprawczą rolę w Holokauście. Reakcję na słowa Putina może wykorzystać jako dowód, że kampania dotycząca pamięci o II wojnie światowej była nie tylko słuszna, ale też skuteczna. Na krótką metę więc prezydent Rosji, chcąc zaatakować Polskę, zrobił PiS prezent.

Na dłuższą metę – to się jeszcze okaże. Pytanie, do czego Putin tak naprawdę zmierza i co się wydarzy w trakcie rocznic wyzwolenia Auschwitz czy zakończenia II wojny światowej.