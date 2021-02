Michał Szułdrzyński: PiS chce ocenzurować internet

Obserwując dwie ustawy zaproponowane w ostatnich dniach przez Zjednoczoną Prawicę, widać wyraźnie, że po repolonizacji grupy Polska Press, PiS postanowił się właśnie wziąć za Internet.

Kilka dni temu ministerstwo sprawiedliwości zaproponowało ustawę o Radzie Wolności Słowa. W największym skrócie - jeśli Rada uzna, że Facebook, Twitter lub inne medium usunęły jakąś treść, która nie łamie polskiego prawa, albo nie usunęły treści, która je łamie, może obłożyć je karą do 50 mln złotych.

Problemem jest definicja dezinformacji w tej ustawie. W myśl projektu to informacja fałszywa, lub wprowadzająca w błąd, która może prowadzić do „naruszenie interesu publicznego”. Ktoś pisze artykuł ujawniający nieprawidłowości obozu rządzącego. Któraś ze sprzyjających rządowi instytucji, na przykład Reduta Dobrego Imienia uważa, że ta informacja szkodzi interesowi publicznemu i domaga się od platform społecznościowych zablokowania wpisów prowadzących do tej informacji. Jeśli otrzyma odpowiedź odmowną, skarży się do Rady Wolności Słowa (powołanej przez polityków partii rządzącej), która podtrzymuje zdanie, że treść linkowanego artykułu może wprowadzać w błąd opinię publiczną podważając zaufanie do rządzących i w ten sposób szkodzi interesowi publicznemu. I nakazuje usunięcie postów na temat tej informacji. Każdy, kto choć trochę wie, jak wygląda ruch internetowy, zdaje sobie sprawę, że wejścia na strony dotyczące informacji czy komentarzy politycznych pochodzą w ogromnej mierze z mediów społecznościowych. Rada Wolności Słowa może się stać narzędziem ręcznego sterowanie tym ruchem. Czy trudno sobie wyobrazić taką sytuację?