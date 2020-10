Artur Bartkiewicz: Wicepremier Kaczyński nie posłuchał premiera

Wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego było niemal idealnym zaprzeczeniem tego, o co prosił jego – było nie było – przełożony w rządzie. - Wzywam wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości i wszystkich, którzy nas wspierają, do tego, by wzięli udział w obronie Kościoła, w obronie tego, co dziś jest atakowane i jest atakowane nieprzypadkowo – mówił niecałe dziewięć godzin po apelu premiera wicepremier. Jeśli to miała być realizacja apelu o nieeskalowanie sporu to – mówiąc delikatnie – nie do końca to prezesowi PiS wyszło.

