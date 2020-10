Żukowski: Iga Świątek: Czas na chłodną głowę

Po wygranym meczu z Rumunką Simoną Halep, w przerwach między zachwytami, tenisowi eksperci pytali, jak wytrzyma presję, jak poradzi sobie z nadziejami, które rozbudziła. Dziś już wiemy: poradziła sobie świetnie, właśnie wtedy zdała drugą w tym roku maturę, do końca turnieju panowała na korcie niepodzielnie. Co do jej tenisowych atutów od dawna nie było wątpliwości, bo są ewidentne, ale dojrzewanie to bardzo trudna rzecz, a dojrzewanie na oczach publiczności to już Himalaje.

Iga Świątek osiągnęła wielkie zwycięstwo w sporcie, który swoich bohaterów wynagradza wielkimi pieniędzmi, globalną sławą i statusem bliskim gwiazd filmu i estrady. To sprawia, że po sukcesie przychodzi być może jeszcze trudniejsza próba. Nie wszyscy ją wytrzymują, trzeba mieć chłodną głowę i mądrych ludzi wokół siebie. Iga Świątek takich ma, to oni sprawili, że z dziewczyny, której reakcje na korcie trudno było przewidzieć, stała się zawodniczką grającą tak jak w Paryżu - najlepiej w momentach trudnych.