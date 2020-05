Cieślak: Kiedy władza podejmie dialog z ludźmi Trójki?

To Piotr Kaczkowski zaprezentował w Polsce pierwszy singiel The Beatles “Love Me Do” i uczył wiele pokoleń Polaków magii radia, wprowadzał w tajniki rocka, a także zaszczepiał nam poprzez muzykę wolność, emitując takie albumy jak „The Wall” Pink Floyd czy takie piosenki jak „Autobiografia” Perfectu.



Ale nie tylko brak Piotra Kaczkowskiego w Trójce jest problemem. Jest nim brak reakcji rządu i Rady Mediów Narodowych na odejście z Trójki ogromnej liczby wybitnych dziennikarzy. To coraz większy skandal, który przebija się także do światowych publikatorów.



Byłoby dobrze, gdyby z reprezentacją byłego już zespołu Trójki, który nie chce mieć nic wspólnego z politycznymi praktykami dyrektora Tomasza Kowalczewskiego – spotkał się wicepremier i minister kultury Piotr Gliński.



Nie chodzi o politykę. Tylko o demokratyczny charakter mediów publicznych, w których mają prawo pracować dziennikarze o wielkim doświadczeniu, zasłużeni dla polskiego eteru, mający tysiące wiernych słuchaczy od lat, a nawet dekad.







