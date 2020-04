Michał Szułdrzyński: Na krawędzi katastrofy

Ale przecież to niejedyny problem. Gminy są też właścicielami urn wyborczych i je również powinny wydać. Powstaje także pytanie, czy będą ważne wybory, podczas których wyborcy będą oddawać głos na kartach wydrukowanych bezprawnie. Bo ustawa dająca ministrowi aktywów państwowych prawo określenia ich wzoru i zlecenia druku wejdzie w życie – jeśli w ogóle – najwcześniej za dwa tygodnie. Jeśli do tego dodamy fakt, że pakiety wyborcze otrzymamy do skrzynki pocztowej (lub wetknięte w drzwi lub furtkę, jeśli listonosz nie znajdzie skrzynki), skąd ktoś będzie mógł je zabrać i zniszczyć albo zagłosować za innych, jeśli dodamy, że na żadnym etapie głosowania nie będzie można jednoznacznie potwierdzić tożsamości głosującego, mamy wystarczająco dużo powodów, by mówić o „tak zwanych wyborach”.

Oczywiście, zwolennicy obecnej władzy będą tłumaczyć, że mamy czas szczególny, a w czasie szczególnym trzeba działać w sposób nadzwyczajny. I że jakoś wybory przeprowadzić trzeba. Po pierwsze jednak, to PiS doprowadził swoimi wrzutkami w ustawach antykryzysowych do tego, że mamy dziś prawny chaos. Po drugie zaś, choć rzeczywiście pandemia wymaga szczególnych działań, akurat proces wyborczy winien być przeprowadzony w sposób od A do Zet zgodny z powszechnie akceptowanymi zasadami. Bo tylko wtedy obywatele mogą mieć zaufanie do jego prawidłowości i legalności. Dziś wybory są przygotowywane nie zgodnie z przepisami, lecz zgodnie z polityczną wolą. Co gorsza, jest to zarazem wola jednego człowieka, który na zakładnika wziął nie tylko swoją partię i państwo, ale też 30 mln uprawnionych do głosowania obywateli.