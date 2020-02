Krzyżak: Czołgi CBA kontra "Pancerny Marian"

Partia rządząca najpierw - wbrew różnorakim zastrzeżeniom - przeforsowała go na to stanowisko, ale kiedy okazało się, że Marian Banaś nie jest do końca krystaliczny robi wszystko, by go usunąć. Ale Banaś jest właściwie nieodwoływalny. Miał odejść sam. Postawił się jednak samemu Jarosławowi Kaczyńskiemu i dla "dobra Polski" postanowił trwać. Zaczął kąsać.

Politycy PiS przekonywali, że mają plan B. Wydaje się, że spalił na panewce i dlatego teraz ruszył plan C. Do akcji wkroczyło CBA, które od wielu miesięcy prowadzi postępowanie w sprawie niejasności w oświadczeniach majątkowych Banasia. Stąd wejście do mieszkań jego i rodziny. Można byłoby uznać, że państwo wreszcie po wielu miesiącach zwłoki wzięło się za rozwiązanie tego problemu.

Ale... nie dalej jak w piątek cała Polska widziała jeden palec. Charakterystyczny palec. Wszyscy o nim mówią. Gest posłanki Joanny Lichockiej został zinterpretowany na wszelkie możliwe sposoby i stał się motywem przewodnim pierwszych dni kampanii prezydenckiej. Dla PiS jest to ogromny problem. Czasu cofnąć się nie da, odrąbanie palca Lichockiej byłoby barbarzyństwem, lecz to też problemu by nie rozwiązało. Można jednak spróbować odwrócić od niego uwagę. Zmusić elektorat, by spojrzał w inną stronę.