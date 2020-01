Jędrzej Bielecki: Hiszpania idzie w ślady Polski

Odrzucenie przez Madryt wyroku TSUE w sprawie katalońskich secesjonistów oznacza, że prowadzony przez PiS spór o granice prawa unijnego nabiera szerszego wymiaru.

Od przejęcia władzy przez PiS w 2015 roku Polska stale jest na celowniku Brukseli. Najpierw poszło o odmowę podporządkowania się przez nasz kraj obowiązkowemu systemowi podziału uchodźców. Później była kwestia ochrony Puszczy Białowieskiej. Aż w końcu spór został całkowicie zdominowany przez zmiany w wymiarze sprawiedliwości.

Za szczegółowymi zapisami o sposobie powoływania sędziów Sądu Najwyższego czy kompetencji Krajowej Rady Sądownictwa kryje się jednak fundamentalne pytanie o granice ingerencji unijnych instytucji w życie krajów członkowskich. Inaczej mówiąc, rozstrzygnięcie, czy integracja wciąż opiera się na założeniu, że to państwa narodowe utworzyły Unię i zachowują nad nią kontrolę, czy też odwrotnie – ruszył nieodwracalny proces budowy federalnego, europejskiego państwa, a unijna centrala, w tym Trybunał Sprawiedliwości UE, jedynie rozstrzyga, czy ten proces ma posuwać się szybciej czy wolniej.

Odrzucając obowiązkowe kwoty uchodźców, rząd PiS chciał nie tyle ograniczyć liczbę imigrantów (tych nad Wisłę nigdy nie trafiło tylu, co w ostatnich czterech latach), ile ustalić, że to Sejm, a nie Parlament Europejski, będzie rozstrzygał, kto tworzy polski naród. Podobny spór kompetencyjny, choć z pewnością niezbyt dobrze wytłumaczony przez polskie władze, dotyczy także naszego sądownictwa.

W Brukseli, ale także w Polsce, wielu uważa, że podważanie kompetencji TSUE to prosta droga do wyprowadzenia kraju z Unii – polexitu. To rozumowanie zakłada, że nie ma pośredniego rozwiązania między uznaniem nieograniczonej nadrzędności prawa europejskiego nad prawem krajowym a odrzuceniem unijnych wyroków tam, gdzie istnieje podejrzenie, że wykraczają poza zakres ustalony przez unijne traktaty.

Czwartkowe orzeczenie hiszpańskiego Sądu Najwyższego radykalnie zmienia jednak dynamikę tego sporu. W miejsce polsko-unijnej konfrontacji nabiera ona europejskiego wymiaru. Madryt odrzucił wyrok, w którym TSUE uznał, że Oriol Junqueras – skazany na 13 lat więzienia za organizację w 2017 r. nielegalnego referendum niepodległościowego lider katalońskiej partii secesjonistycznej Lewica Republikańska (ERC) – musi zostać wypuszczony na wolność, aby objąć mandat posła do Parlamentu Europejskiego.

Hiszpania to nie tylko jeden z najważniejszych krajów Unii, ale tradycyjnie jedno z najbardziej proeuropejskich państw członkowskich. Jego premier Pedro Sanchez jest kluczowym sojusznikiem Emmanuela Macrona. Co więcej, w tym tygodniu nie dostałby on wotum zaufania dla swojego rządu bez wstrzymania się od głosu posłów ERC.

W tej sprawie Królestwo ryzykuje więc wiele. Ale hiszpański Sąd Najwyższy uznał, że bezpośrednio ingerując w egzystencjalny spór o zachowanie integralności terytorialnej kraju, TSUE drastycznie przekroczył swoje uprawnienia. Żadne korzyści członkostwa nie mogą przecież usprawiedliwić ryzyka doprowadzenia do rozpadu państwa.