Andrzej Łomanowski: Ostateczne targi Aleksandra Łukaszenki

Po raz kolejny prezydentom Białorusi i Rosji nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie zjednoczenia obu państw. Aleksander Łukaszenko mówi o możliwych spotkaniach po Nowym Roku, czyli proces negocjacyjny jeszcze potrwa. Może się on zakończyć zniknięciem Białorusi w jej obecnym kształcie terytorialnym lub ustrojowym. Przynajmniej można się tego domyślać z dotychczasowego przebiegu negocjacji. To jednak tylko domniemania, bowiem przebieg rozmów i ostateczne cele stron nie są znane.

O co chodzi prezydentowi Władimirowi Putinowi, mniej więcej wiadomo. W zeszłym tygodniu na konferencji prasowej mówił, że „Białorusini i Rosjanie to prawie jeden naród”. A jeśli tak, to, jak można sądzić, nie widzi on powodu, by mieszkali w dwóch różnych państwach.

