Trzy kroki do poszerzenia Rosji?

Przywódcy Armenii, Kazachstanu, Azerbejdżanu, Kirgizji, Tadżykistanu i Uzbekistanu musieli jednak poczekać. Negocjacje białoruskiej i rosyjskiej delegacji w sprawie „głębszej integracji” wydłużyły się i trwały ponad półtorej godziny. Do dziennikarzy wyszedł szef rosyjskiego resortu rozwoju gospodarczego Maksim Orieszkin i poinformował, że z 31 „map drogowych”, dotyczących różnych dziedzin integracji, uzgodniono już 28.

Tymczasem 7 grudnia, gdy Łukaszenko i Putin rozmawiali w Soczi ponad pięć godzin, mówiono o „20 uzgodnionych mapach drogowych”. Wciąż nie wiadomo, czego dokładnie dotyczą i jak daleko sięga „głębsza integracja”, wszystkie negocjacje trwają za zamkniętymi drzwiami. Do dzisiaj żaden z omawianych dokumentów nie został opublikowany.

Orieszkin zdradził, że wciąż nie uzgodniono trzech kluczowych kwestii – dostaw ropy i gazu na Białoruś oraz wspólnej polityki podatkowej. Do końca roku pozostaje nieco ponad tydzień, a pomiędzy Mińskiem a Moskwą wciąż nie ma porozumienia w sprawie przyszłorocznych cen ropy i gazu.

Co prawda, już po spotkaniu w kuluarach Łukaszenko sugerował rosyjskim dziennikarzom, że „negocjacje zmierzają ku zakończeniu”. Zdradził też, że cena błękitnego paliwa pozostanie dotychczasowa, czyli 127 dol. za tysiąc m sześc. Podobno tak została już nawet uwzględniona w przyszłorocznym białoruskim budżecie zapiętym na ostatni guzik. Mimo to, jak mówił Orieszkin, porozumienia w sprawie ostatecznego programu integracji obu państw wciąż brak.

– Łukaszenko chce uzyskać jak najwięcej korzyści materialnych, ale jednocześnie zachować całkowitą suwerenność polityczną i kontrolę nad białoruską gospodarką, utrzymując jej dotychczasowy model – mówi „Rzeczpospolitej” Siergiej Markow, rosyjski politolog związany z Kremlem. – Rosja chce, by finansowe przywileje dla Białorusi wiązały się z integracją polityczną. Chodzi o wprowadzenie wspólnej waluty i utworzenie wspólnego rządu, któremu przekazano by część uprawnień miejscowych rządów w Moskwie i Mińsku. Największy problem polega na tym, że Łukaszenko chce gwarancji, że zachowa władzę, jest jeszcze młody (ma 65 lat – red.) i może jeszcze porządzić ze 20 lat – dodaje.

Opozycja nie czeka i nawołuje do protestów przeciwko integracji z Rosją. Tymczasem protesty, które pamiętamy z kijowskiego Majdanu, na Białorusi się nie zapowiadają. W piątek w centrum dwumilionowego Mińska zebrało się około 1,5 tys. ludzi i była to największa opozycyjna manifestacja od kilku lat. W sobotę bronić białoruskiej suwerenności przyszło jeszcze mniej osób. – Miejmy nadzieję, że setki tysięcy ludzi podniesie swój tyłek z kanap i dołączy do nas – przemawiał jeden z białoruskich opozycjonistów.