Bogusław Chrabota: Czy poseł Gryglas z Porozumienia wzywa do czystek wśród dziennikarzy?

Elementarna arytmetyka podpowiada, że nie mogło się odbywać wyłącznie za poprzednich rządów prawicy. O wcześniejszych przynależnościach partyjnych nie wspomina. Przed czterema laty do polityki wdrapał się po plecach Ryszarda Petru, jako poseł Nowoczesnej, by swojego przywódcę opuścić w momencie dekoniunktury i przyłączyć się do Zjednoczonej Prawicy. Jako, że chwali się swoją pasją żeglarską, spokojnie można powiedzieć, że zostawiając skompromitowanego Ryszarda zgrabnie dożeglował na stanowisko wiceprezesa partii „Porozumienie” Jarosława Gowina. Teraz znów kandyduje na posła z listy PiS i pewnie dlatego wpadł w takie „prawicowe” uniesienie, że zapowiedział publicznie „dezubekizację wojskowych emerytur” i eliminację „czarnych owiec” wśród dziennikarzy.

Zniszczonego przez Macierewiczów środowiska wojskowych emerytów nie tykajmy. I tak ledwie żyje. Skupmy się na dziennikarzach. Oto Zbigniew Gryglas zapowiadając regulacje dotyczące „samorządu dziennikarskiego” powiada: „Chodzi o to, żeby środowiska były zorganizowane i w skrajnych przypadkach eliminowały czarne owce.” Dopytywany, co ma na myśli, dodaje: „żeby piętnowały negatywne zachowania.”

O propozycji regulacji, owszem słyszałem, ale koncepcja „czarnych owiec” i ich eliminacji pojawia się w sferze publicznej po raz pierwszy. Śledząc więc trop myślowy (o ile w tym przypadku myśl rzeczywiście poprzedziła aktywność języka) chciałbym zapytać, kogo poseł Gryglas uważa za „czarną owcę” wśród dziennikarzy i co oznacza „eliminacja”?

Czy „czarnymi owcami” są Żakowski, Węglarczyk i Chrabota, bo są niezależni, czy faceci z TVP Info od pisania propagandowych pasków? I kto będzie „eliminował” z zawodu, dziennikarze z dorobkiem, czy ci od pasków, albo co gorsza, ich szef z Woronicza? I na czym będzie polegała „eliminacja” - czy na usuwaniu z zawodu z zakazem pracy, jak w stanie wojennym, czy na podrzynaniu gardeł, co w wypadku zarówno czarnych, jak i białych owiec jest dość często stosowane?