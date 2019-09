Wyrok w Londynie: Najstarsza demokracja świata się chwieje

To może mieć poważne konsekwencje dla brexitu. Ale niekoniecznie takie, które podobałyby się zwolennikom pozostania kraju w Unii. Na początku września parlament podjął przecież inną kontrowersyjną ustawę, która ma zmusić Johnsona do odłożenia daty wyjścia kraju z Unii, o ile do 19 października nie zawrze on nowego porozumienia z przywódcami UE i nie zdoła przekonać do niego Izby Gmin (lub nie skłoni Izby Gmin do zaakceptowania twardego brexitu).